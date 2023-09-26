Мать пропавшей на Урале девушки заподозрила в исчезновении её парня

Около месяца назад в Екатеринбурге пропала 22-летняя Махфузахон Исмоилова, которую друзья называли Машей. Она исчезла 2 сентября, за день до дня рождения, с тех пор о ней ничего неизвестно. Родные пропавшей рассказали о том, что подозревают молодого человека девушки в причастности к её исчезновению.

"Никого пока на детекторе не проверяли, но я хочу, чтобы он [парень] сел на детектор, прошёл. Пока никакой информации у нас нет, нам ничего не говорили", — рассказала мама девушки в беседе с E1.ru.

Домочадцы в последний раз видели девушку, когда она уходила из дома 2 сентября. На ней были чёрная водолазка, брюки, зелёная накидка и рюкзак. В день рождения Махфузахон разослала близким тревожные сообщения, где говорила, что никому не нужна и сведёт счёты с жизнью. Стоит отметить, что в прошлом она уже покидала дом и переезжала жить к родственникам в другой город. Но на этот раз нет никаких свидетельств того, что девушка выезжала за пределы региона.

Полиция Екатеринбурга продолжает поиски с участием кинологов, оперуполномоченных и общественных деятелей. Изучаются данные с камер видеонаблюдения, свидетельства очевидцев, а также прорабатываются все вероятные места, где пропавшая может находиться. Всех, кто располагает актуальной информацией, просят звонить по телефонам: 356–42–12 или 02.