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26 сентября, 17:03

Эксперт "Аэрофлота" вложился в криптовалюту по совету красотки из чата знакомств и лишился 3 млн

Сотрудник "Аэрофлота" потерял 3 млн рублей, связавшись с криптомошенниками

Ведущий эксперт авиакомпании "Аэрофлот" перевёл в криптовалюту три миллиона рублей по совету новых знакомых, после чего понял, что его обманули. О случившемся пишет SHOT.

33-летний мужчина в августе зарегистрировался в приложении для знакомств. Там он начал переписку с понравившейся девушкой. Через месяц новая знакомая вывела его на разговор о миллионах, которые якобы можно заработать на крипте. Красотка убеждала, что сама разбогатела именно таким образом.

Мужчина решил попробовать новый способ заработка. Девушка свела его с приятелем, который проконсультировал по скайпу о возможностях криптовалюты. За две недели сотрудник авиакомпании перевёл в свой криптокошелёк почти три миллиона рублей. Но однажды обнаружил его заблокированным. А его знакомые перестали выходить на связь. К делу подключилась полиция.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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