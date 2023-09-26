Эксперт "Аэрофлота" вложился в криптовалюту по совету красотки из чата знакомств и лишился 3 млн

Ведущий эксперт авиакомпании "Аэрофлот" перевёл в криптовалюту три миллиона рублей по совету новых знакомых, после чего понял, что его обманули. О случившемся пишет SHOT.

33-летний мужчина в августе зарегистрировался в приложении для знакомств. Там он начал переписку с понравившейся девушкой. Через месяц новая знакомая вывела его на разговор о миллионах, которые якобы можно заработать на крипте. Красотка убеждала, что сама разбогатела именно таким образом.

Мужчина решил попробовать новый способ заработка. Девушка свела его с приятелем, который проконсультировал по скайпу о возможностях криптовалюты. За две недели сотрудник авиакомпании перевёл в свой криптокошелёк почти три миллиона рублей. Но однажды обнаружил его заблокированным. А его знакомые перестали выходить на связь. К делу подключилась полиция.