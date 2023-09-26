Утверждены минимальные баллы ЕГЭ для приёма в вузы в 2024/2025 учебном году
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для приёма в российские вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу за подписью министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, абитуриенту необходимо набрать 40 баллов на экзамене по русскому, 39 по математике, 39 по физике, 45 по обществознанию и 35 по истории. По информатике это значение составляет 44 балла, на ЕГЭ по иностранному языку требуется 30 баллов, литературе — 40, биологии — 39, географии — 40 и химии — 39.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что абитуриентам, получившим при окончании школы серебряную медаль, дополнительно к результатам ЕГЭ будет начисляться до трёх баллов. При этом за золотую медаль будут давать до пяти баллов.
ТАСС / Сергей Мальгавко