Утверждены минимальные баллы ЕГЭ для приёма в вузы в 2024/2025 учебном году

Минобрнауки утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для приёма в российские вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу за подписью министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, абитуриенту необходимо набрать 40 баллов на экзамене по русскому, 39 по математике, 39 по физике, 45 по обществознанию и 35 по истории. По информатике это значение составляет 44 балла, на ЕГЭ по иностранному языку требуется 30 баллов, литературе — 40, биологии — 39, географии — 40 и химии — 39.