Представитель КНДР назвал НАТО умирающим агрессивным альянсом

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на сессии Генассамблеи организации, заявил, что дни агрессивных альянсов наподобие НАТО уже сочтены. По словам политика, США отдаляют страны друг от друга.

"Они формируют новые альянсы, вдыхают новую жизнь в такие практически устаревшие, исчезнувшие агрессивные военные блоки, как НАТО. Но их дни уже сочтены", — отметил Ким Сон.

По его словам, действительность требует от ООН объективности, а в напряжённости на Корейском полуострове виноваты США и Республика Корея. По словам представителя КНДР, формирование военного альянса из США, Кореи и Японии соответствует амбициям Вашингтона по созданию азиатского НАТО. Он назвал недопустимыми заявления союзников о "конце режима и оккупации Пхеньяна" и осудил учения Вашингтона и Сеула рядом с границами КНДР.