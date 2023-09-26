США хотят совместно с Украиной наладить выпуск военной техники в стране

Вашингтон планирует наладить совместное с Киевом производство некоторой военной техники на территории Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

"Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране", — сказал он в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

При этом каких-либо деталей указанного плана Лаплант не привёл. Он напомнил, что соответствующие решения были приняты на июльском саммите альянса в Вильнюсе.