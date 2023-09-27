Сальдо: Из подконтрольной Киеву части Херсонщины жители вывозятся насильно
Украинские власти насильственно эвакуируют жителей 31 населённого пункта подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"...Чтобы заставить херсонцев бросить свои дома, национал-террористы их запугивают: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, взрывные устройства с беспилотников, насильственно отбирают у родителей детей и увозят их", — написал он в телеграм-канале.
По информации губернатора, этим занимается СБУ при поддержке националистов из батальона "Цунами", ранее проводивших карательные рейды против сторонников России в Николаеве. Гражданских перевозят в фильтрационные лагеря в районе того же Николаева. Мужчин сразу изолируют и направляют в военные комиссариаты "для дальнейшей отправки на убой в зону боевых действий". Сальдо уточнил, что зимой из Херсонской области на Западную Украину принудительно эвакуировались ценные специалисты, в первую очередь врачи.
"Теперь насильственное перемещение гражданских лиц вышло на массовый уровень. Детей разлучают с родителями, а отцов — с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад", — заключил губернатор.
А ранее в США раскрыли регионы, от которых должна отказаться Украина ради мира. По словам аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Россия не отдаст присоединённые территории, а Киев это никак не может изменить.
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