Украинские власти насильственно эвакуируют жителей 31 населённого пункта подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"...Чтобы заставить херсонцев бросить свои дома, национал-террористы их запугивают: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, взрывные устройства с беспилотников, насильственно отбирают у родителей детей и увозят их", — написал он в телеграм-канале.

По информации губернатора, этим занимается СБУ при поддержке националистов из батальона "Цунами", ранее проводивших карательные рейды против сторонников России в Николаеве. Гражданских перевозят в фильтрационные лагеря в районе того же Николаева. Мужчин сразу изолируют и направляют в военные комиссариаты "для дальнейшей отправки на убой в зону боевых действий". Сальдо уточнил, что зимой из Херсонской области на Западную Украину принудительно эвакуировались ценные специалисты, в первую очередь врачи.

"Теперь насильственное перемещение гражданских лиц вышло на массовый уровень. Детей разлучают с родителями, а отцов — с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад", — заключил губернатор.