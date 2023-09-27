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26 сентября, 23:37

VI Музфестиваль Ильдара Абдразакова в Петербурге посвятили Шаляпину

<p>Рамон Варгас и Ильдар Абдразаков. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/09/26/legendarnomu-fedoru-shalyapinu-posvyatili-opernyj-festival-v-mariinskom-teatre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Рамон Варгас и Ильдар Абдразаков. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Петербурге открылся VI Международный музыкальный фестиваль оперного певца Ильдара Абдразакова, посвящённый в этом году легендарному русскому оперному и камерному басу XX века Фёдору Шаляпину. Репортаж из Мариинского театра опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".

"Я приехал на эту сцену впервые. Здесь прекрасная атмосфера и хорошая акустика. Мне очень нравится Россия, русская музыка, русские люди", — поделился впечатлениями с журналистом мексиканский оперный певец, ведущий исполнитель Метрополитен-опера и Ла Скала Рамон Варгас.

На новой сцене Мариинки звучали арии и дуэты из всемирно известных опер под руководством дирижёра Валерия Гергиева. Чётких рамок в репертуаре нет: Жорж Бизе, Джоаккино Россини, Пётр Чайковский, а также романсы, неаполитанские и русские народные песни. Есть и свои сюрпризы для каждого города, где будет проходить фестиваль. Так, приглашённый солист Мариинского театра Кирилл Белов рассказал, что в Казани будет исполнять песню на татарском языке.

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На сцене можно увидеть не только именитых, но и начинающих певцов: Ильдар Абдразаков любит открывать новые таланты. После Северной столицы фестиваль продолжится в Мурманске, Петрозаводске, Архангельске и, конечно, на родине Шаляпина — в Казани.

А ранее президент России Владимир Путин на открытии заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство смехотворны в масштабах его величия. Он считает, что те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.

Лариса Сафронова
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