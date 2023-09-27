VI Музфестиваль Ильдара Абдразакова в Петербурге посвятили Шаляпину

В Петербурге открылся VI Международный музыкальный фестиваль оперного певца Ильдара Абдразакова, посвящённый в этом году легендарному русскому оперному и камерному басу XX века Фёдору Шаляпину. Репортаж из Мариинского театра опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".

"Я приехал на эту сцену впервые. Здесь прекрасная атмосфера и хорошая акустика. Мне очень нравится Россия, русская музыка, русские люди", — поделился впечатлениями с журналистом мексиканский оперный певец, ведущий исполнитель Метрополитен-опера и Ла Скала Рамон Варгас.

На новой сцене Мариинки звучали арии и дуэты из всемирно известных опер под руководством дирижёра Валерия Гергиева. Чётких рамок в репертуаре нет: Жорж Бизе, Джоаккино Россини, Пётр Чайковский, а также романсы, неаполитанские и русские народные песни. Есть и свои сюрпризы для каждого города, где будет проходить фестиваль. Так, приглашённый солист Мариинского театра Кирилл Белов рассказал, что в Казани будет исполнять песню на татарском языке.

На сцене можно увидеть не только именитых, но и начинающих певцов: Ильдар Абдразаков любит открывать новые таланты. После Северной столицы фестиваль продолжится в Мурманске, Петрозаводске, Архангельске и, конечно, на родине Шаляпина — в Казани.