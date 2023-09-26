Прилепин объявил о создании "культурного ополчения" с центром в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород стал столицей так называемого "культурного ополчения", которое противостоит покинувшим страну деятелям культуры, а также тем, кто "отмалчивается и держат фигу в кармане". Такое заявление сделал во вторник писатель Захар Прилепин, переживший покушение в мае 2023 года.
Первым мероприятием, которое литератор посетил после атаки диверсантов, стала церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Прилепин признался, что "обязан ему своим существованием", потому что глава региона не растерялся и прислал за ним вертолёт в глухую деревню в Борском районе сразу после теракта.
"Как когда-то приходило народное ополчение Минина и Пожарского спасать Москву, так и сейчас нужно культурное ополчение. И мы сказали, что сейчас будет столица новой российской многонациональной культуры в Нижнем Новгороде", — сказал Прилепин.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства.
Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин