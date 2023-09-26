Прилепин объявил о создании "культурного ополчения" с центром в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород стал столицей так называемого "культурного ополчения", которое противостоит покинувшим страну деятелям культуры, а также тем, кто "отмалчивается и держат фигу в кармане". Такое заявление сделал во вторник писатель Захар Прилепин, переживший покушение в мае 2023 года.

Первым мероприятием, которое литератор посетил после атаки диверсантов, стала церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Прилепин признался, что "обязан ему своим существованием", потому что глава региона не растерялся и прислал за ним вертолёт в глухую деревню в Борском районе сразу после теракта.