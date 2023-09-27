В Раде недовольны из-за предъявления американцами Украине списка реформ
Депутат Рады Юрчишин назвал предъявление Киеву списка реформ ошибочным шагом США
Предъявление Украине списка приоритетных реформ для получения военной помощи является "ошибочным шагом" Соединённых Штатов. Об этом в интервью украинскому радио New Voice заявил председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин.
"На самом деле это большой вызов — привязка реформирования к получению оружия. <...> Потому что, как бы там ни было, реформирование — это наша внутренняя задача", — считает депутат.
Юрчишин пояснил, что проведение реформ можно привязать к средствам Международного валютного фонда, плану интеграции в Евросоюз или вступлению в Североатлантический альянс. Однако оборона Украины, по его мнению, означает для Запада защиту собственных ценностей.
Ранее Лайф писал, что Белый дом выдвинул Украине условия для продолжения военной помощи. В частности, Киеву предписывается усилить Национальное антикоррупционное бюро, либерализовать цены на газ и электроэнергию и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического блока.
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