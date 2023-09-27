В Раде недовольны из-за предъявления американцами Украине списка реформ

Предъявление Украине списка приоритетных реформ для получения военной помощи является "ошибочным шагом" Соединённых Штатов. Об этом в интервью украинскому радио New Voice заявил председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин.

"На самом деле это большой вызов — привязка реформирования к получению оружия. <...> Потому что, как бы там ни было, реформирование — это наша внутренняя задача", — считает депутат.

Юрчишин пояснил, что проведение реформ можно привязать к средствам Международного валютного фонда, плану интеграции в Евросоюз или вступлению в Североатлантический альянс. Однако оборона Украины, по его мнению, означает для Запада защиту собственных ценностей.