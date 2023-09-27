В ЦРУ заявили о намерении внедрить собственный сервис на базе ИИ для анализа данных

ЦРУ планирует представить инструмент на базе искусственного интеллекта по типу ChatGPT для эффективного сбора аналитиками информации из открытых источников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Подробности о программе и сроках её запуска пока не разглашаются. Известно, что новый сервис будет доступен не только структурам ЦРУ, но и другим американским спецслужбам, в том числе ФБР и АНБ. Политики и простые граждане воспользоваться этим инструментом не смогут.