На Западе заявили о нежелании Вашингтона закончить конфликт на Украине
19FortyFive: США не намерены заканчивать конфликт на Украине
Соединённые Штаты не намерены заканчивать конфликт на Украине. Такое заявление сделал обозреватель Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт", — считает он.
Дэвис подчеркнул, что Вашингтон выступает против любых попыток разрешить конфликт дипломатическим путём. При этом, добавил обозреватель, американские власти не верят в победу Украины. А продолжение поддержки киевского режима "столько, сколько потребуется", абсолютно бессмысленно, считает он.
Ранее Белый дом выдвинул Украине условия для продолжения военной помощи. В частности, Киеву предписывается усилить Национальное антикоррупционное бюро, либерализовать цены на газ и электроэнергию и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.
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