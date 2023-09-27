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27 сентября, 06:05

На Западе заявили о нежелании Вашингтона закончить конфликт на Украине

19FortyFive: США не намерены заканчивать конфликт на Украине

Соединённые Штаты не намерены заканчивать конфликт на Украине. Такое заявление сделал обозреватель Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

"У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт", — считает он.

Дэвис подчеркнул, что Вашингтон выступает против любых попыток разрешить конфликт дипломатическим путём. При этом, добавил обозреватель, американские власти не верят в победу Украины. А продолжение поддержки киевского режима "столько, сколько потребуется", абсолютно бессмысленно, считает он.

Американские сенаторы хотят неприятно удивить Киев суммой финансирования

Американские сенаторы хотят неприятно удивить Киев суммой финансирования

Ранее Белый дом выдвинул Украине условия для продолжения военной помощи. В частности, Киеву предписывается усилить Национальное антикоррупционное бюро, либерализовать цены на газ и электроэнергию и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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