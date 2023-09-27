На Западе заявили о нежелании Вашингтона закончить конфликт на Украине

Соединённые Штаты не намерены заканчивать конфликт на Украине. Такое заявление сделал обозреватель Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

"У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт", — считает он.

Дэвис подчеркнул, что Вашингтон выступает против любых попыток разрешить конфликт дипломатическим путём. При этом, добавил обозреватель, американские власти не верят в победу Украины. А продолжение поддержки киевского режима "столько, сколько потребуется", абсолютно бессмысленно, считает он.