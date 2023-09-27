Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 06:41

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке превысило 450

В Ираке количество погибших и пострадавших во время пожара на свадебной церемонии превысило 450 человек. Об этом сообщили в местной организации Красного полумесяца в соцсетях.

"Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Эль-Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек", — говорится в заявлении.

В Ираке пожар вспыхнул во время свадьбы. Видео © X (Twitter) / Dr. Sandeep Seth / eduinfotech101 / SarwanBarzani

Также появились кадры возгорания и его последствий. Видно, что полностью выгорел зал, где проходила свадьба, обрушились стены и кровля, а от мебели остался только каркас.

В Москве оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в квартире

В Москве оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в квартире

Ранее сообщалось, что в Ираке в северной провинции Найнава случился пожар на свадебном торжестве, погибло около 100 человек, более 150 пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 120.

Обложка ©

X (Twitter) / SarwanBarzani

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ирак
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров