Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке превысило 450

В Ираке количество погибших и пострадавших во время пожара на свадебной церемонии превысило 450 человек. Об этом сообщили в местной организации Красного полумесяца в соцсетях.

"Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Эль-Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек", — говорится в заявлении.

В Ираке пожар вспыхнул во время свадьбы. Видео © X (Twitter) / Dr. Sandeep Seth / eduinfotech101 / SarwanBarzani

Также появились кадры возгорания и его последствий. Видно, что полностью выгорел зал, где проходила свадьба, обрушились стены и кровля, а от мебели остался только каркас.