Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке превысило 450
В Ираке количество погибших и пострадавших во время пожара на свадебной церемонии превысило 450 человек. Об этом сообщили в местной организации Красного полумесяца в соцсетях.
"Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Эль-Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек", — говорится в заявлении.
В Ираке пожар вспыхнул во время свадьбы. Видео © X (Twitter) / Dr. Sandeep Seth / eduinfotech101 / SarwanBarzani
Также появились кадры возгорания и его последствий. Видно, что полностью выгорел зал, где проходила свадьба, обрушились стены и кровля, а от мебели остался только каркас.
Ранее сообщалось, что в Ираке в северной провинции Найнава случился пожар на свадебном торжестве, погибло около 100 человек, более 150 пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 120.
X (Twitter) / SarwanBarzani