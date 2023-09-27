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27 сентября, 07:05

Украинцы шантажируют пенсионерку из Москвы пленным сыном, заставляя поджечь военкомат

SHOT: Украинцы заставляют москвичку поджечь военкомат в обмен на пленного сына

Пенсионерку из Москвы заставляют поджечь военный комиссариат в обмен на её пленного сына, который осенью 2022 года ушёл на спецоперацию. Как сообщает телеграм-канал SHOT, шантажируют 70-летнюю женщину украинцы.

Связь 70-летней москвички с её 51-летним сыном оборвалась в августе 2023 года. Однако на днях женщине позвонили неизвестные по WhatsApp с бельгийского номера. По видео с ней связались люди в масках. Они показали пенсионерке сына и сказали кинуть коктейль Молотова в здание военкомата, если хочет, чтобы российского военного отпустили. После этого разговора женщина обратилась в полицию.

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Ранее украинские мошенники попытались подставить бойца ММА Макса Дивнича звонком в полицию. Неизвестный представился в беседе с правоохранителями спортсменом, заявил о якобы совершённом убийстве. Наряд оперативно прибыл на указанный адрес, однако дверь никто не открывал, а на месте не оказалось следов преступления.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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