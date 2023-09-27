В Госдуме напомнили россиянам, за какие соцуслуги до 1 октября можно получить деньги

Люди с инвалидностью и некоторые другие льготные категории имеют право на набор социальных услуг. При этом россияне также могут получать денежную компенсацию от государства, если примут решение отказаться от этих услуг. О том, как это сделать, Лайфу рассказал депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он напомнил, что в России есть категории граждан, которые могут рассчитывать на набор социальных услуг (НСУ): участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, взрослые и дети с инвалидностью. В НСУ входят лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания, путёвки на санаторно-курортное лечение, а также оплата проезда по городу и до места лечения и обратно.

Чаплин объяснил, что россияне вправе отказаться от всех услуг или от какой-либо и написать заявление о получении денежной компенсации. Для этого через "Госуслуги", в МФЦ или Соцфонд до 1 октября 2023 года нужно подать заявление на отказ.

"В ноябре и декабре ничего не изменится, а вот с января 2024 года гражданин будет получать компенсацию. Если потребуется снова получать услугу, то заявление на возобновление важно подать до 31 декабря текущего года, чтобы услуга была назначена с 1 января", — отметил парламентарий.