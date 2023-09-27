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27 сентября, 07:59

В Донецке крыша дома рухнула на жильцов после попадания снаряда ВСУ

Мэр Кулемзин: Украинский снаряд обрушил крышу дома в Донецке, есть пострадавшие

Украинская армия нанесла удар по Кировскому району Донецка, один из снарядов пробил крышу жилого дома, под завалами остаются пострадавшие. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", — уточнил он.

Противник открыл огонь по жилому кварталу в 8:20, всего было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. Также сегодняшним утром под обстрелом со стороны ВСУ оказался Петровский район Донецка, куда прилетело девять снарядов.

Дом разрушен в результате обстрела ВСУ Белгородчины кассетными боеприпасами

Дом разрушен в результате обстрела ВСУ Белгородчины кассетными боеприпасами

Накануне сообщалось, что Украина обстреляла село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Попавшим в частный дом снарядом ранена женщина.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
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