В Донецке крыша дома рухнула на жильцов после попадания снаряда ВСУ

Украинская армия нанесла удар по Кировскому району Донецка, один из снарядов пробил крышу жилого дома, под завалами остаются пострадавшие. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", — уточнил он.

Противник открыл огонь по жилому кварталу в 8:20, всего было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. Также сегодняшним утром под обстрелом со стороны ВСУ оказался Петровский район Донецка, куда прилетело девять снарядов.