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Опубликовано 27 сентября 2023, 07:59

В Донецке крыша дома рухнула на жильцов после попадания снаряда ВСУ

Мэр Кулемзин: Украинский снаряд обрушил крышу дома в Донецке, есть пострадавшие

Украинская армия нанесла удар по Кировскому району Донецка, один из снарядов пробил крышу жилого дома, под завалами остаются пострадавшие. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", — уточнил он.

Противник открыл огонь по жилому кварталу в 8:20, всего было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. Также сегодняшним утром под обстрелом со стороны ВСУ оказался Петровский район Донецка, куда прилетело девять снарядов.

Дом разрушен в результате обстрела ВСУ Белгородчины кассетными боеприпасами
Дом разрушен в результате обстрела ВСУ Белгородчины кассетными боеприпасами

Накануне сообщалось, что Украина обстреляла село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Попавшим в частный дом снарядом ранена женщина.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
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