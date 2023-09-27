В Донецке крыша дома рухнула на жильцов после попадания снаряда ВСУ
Мэр Кулемзин: Украинский снаряд обрушил крышу дома в Донецке, есть пострадавшие
Украинская армия нанесла удар по Кировскому району Донецка, один из снарядов пробил крышу жилого дома, под завалами остаются пострадавшие. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", — уточнил он.
Противник открыл огонь по жилому кварталу в 8:20, всего было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. Также сегодняшним утром под обстрелом со стороны ВСУ оказался Петровский район Донецка, куда прилетело девять снарядов.
Накануне сообщалось, что Украина обстреляла село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Попавшим в частный дом снарядом ранена женщина.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин