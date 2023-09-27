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27 сентября, 08:50

Катер насмерть переехал 22-летнего россиянина и его девушку в Таиланде

В Таиланде погиб россиянин в результате наезда катера во время купания в море

<p>Место гибели россиянина в результате наезда катера в Таиланде. Обложка © X (Twitter) / <a href="https://x.com/post_learning/status/1706934766027853970?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">post_learning</a></p>

Место гибели россиянина в результате наезда катера в Таиланде. Обложка © X (Twitter) / post_learning

В таиландском городе Паттайя погиб 22-летний гражданин России во время купания в море. Трагедия произошла из-за наезда катера, сообщает газета Bangkok Post.

Всё случилось 25 сентября, когда россиянин вместе со своей 20-летней подругой, гражданкой Таиланда, купался в море. Внезапно катер заехал в запретную зону и сбил обоих. Тело девушки нашли ещё в тот же день, а вот поиски россиянина длились два дня.

Правоохранители задержали 19-летнего водителя судна, ему предъявлено обвинение в нарушении правил управления транспортом, которое привело к гибели людей. Парень сказал полицейским, что не знал, что его катер кого-то сбил. При этом местные власти не сообщили консульской службе Посольства РФ в Таиланде о гибели россиянина.

Телефон принял на себя пулю и спас девушку во время обстрела мстительного бывшего

Телефон принял на себя пулю и спас девушку во время обстрела мстительного бывшего

Ранее гражданин Таиланда угрожал золотым пистолетом Beretta россиянке в одном из отелей Пхукета. Правоохранители смогли вызволить девушку из плена тайца.

Светлана Оперук
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