Катер насмерть переехал 22-летнего россиянина и его девушку в Таиланде

В таиландском городе Паттайя погиб 22-летний гражданин России во время купания в море. Трагедия произошла из-за наезда катера, сообщает газета Bangkok Post.

Всё случилось 25 сентября, когда россиянин вместе со своей 20-летней подругой, гражданкой Таиланда, купался в море. Внезапно катер заехал в запретную зону и сбил обоих. Тело девушки нашли ещё в тот же день, а вот поиски россиянина длились два дня.

Правоохранители задержали 19-летнего водителя судна, ему предъявлено обвинение в нарушении правил управления транспортом, которое привело к гибели людей. Парень сказал полицейским, что не знал, что его катер кого-то сбил. При этом местные власти не сообщили консульской службе Посольства РФ в Таиланде о гибели россиянина.