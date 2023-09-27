Финансовый консультант призвала россиян перестать экономить
Финансист Гордиенко: Экономия не поможет стать богатым и комфортно жить
Люди, которые привыкли на всём экономить, не смогут достичь финансового благополучия. Так считает инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко. По её мнению, если считать каждую копейку, вы не сможете разбогатеть и жить комфортно, тем более копить капитал.
"Мнение о том, что, считая каждую копейку, вы разбогатеете, является ложным. Экономия не поможет добиться финансовой независимости, а лишь сделает вашу жизнь дискомфортной и нанесёт ущерб её благополучию", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".
По словам Гордиенко, привычка экономить идёт из детства. Малыши видят, как родители откладывают деньги на крупную покупку, не позволяя приобрести себе что-то лишнее. Часто в семье звучат такие фразы, как "у нас нет денег" или "не жили богато, не стоит и начинать". Такие установки мешают и во взрослой жизни.
Чтобы сэкономить, многие покупают товары плохого качества, а оставшиеся деньги откладывают про запас. По словам Гордиенко, такие приобретения выгодны в короткий период, а вот в будущем они принесут дополнительные затраты. В качестве примера эксперт привела дешёвый холодильник. Он может быстро сломаться, а ведь ремонт стоит немалых денег. Люди думают, что сэкономили, а по итогу тратят намного больше.
Если есть желание разбогатеть, Гордиенко посоветовала пойти другим путём: искать дополнительные способы заработка и ставить перед собой правильные финансовые цели.
Ранее Лайф рассказывал о пяти способах экономии, которые не приносят денег, а только разрушают жизнь. Среди них — отказ от лекарств, экономия на качестве и количестве продуктов питания, покупки только на распродажах, отказ от развлечений и экономия ради экономии.
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