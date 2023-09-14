5 способов экономии, которые не принесут денег, а только разрушат вашу жизнь

Всем знакома ситуация, когда понравилась настолько дорогая вещь, что теперь придётся откладывать деньги на её покупку. Кто-то сразу перестанет баловать себя развлечениями, другие пересядут на гречку или одни дошираки, лишь бы не тратиться на еду. Но особо отчаянные личности пойдут на исключительные меры. Иногда желание скорее накопить большую сумму заставляет ограничивать себя абсолютно во всём. Рассказываем, чего делать не стоит даже в режиме жёсткой экономии — иначе ваша жизнь превратится в ад.

1. Отказ от лекарств

На чём нельзя экономить? 5 плохих стратегий, который только всё испортят. Фото © Shutterstock

Согласимся, в последнее время медикаменты подорожали. Но, поверьте, это не повод отказываться от них, если составили план икс, как начать экономить. Если под рукой вовремя не окажется привычных и необходимых лекарств, можно легко нанести вред своему организму. Заболевания или ухудшение состояния, на которые в своё время махнули рукой, потом будет труднее и дороже вылечить, нежели в самом начале.

2. Экономия на качестве и количестве продуктов питания

Если боитесь, что, оказавшись в продуктовом магазине, как оголтелый начнёте скупать всё и вся, просто возьмите определённую сумму денег. Это убережёт от ненужных трат и уже поможет сэкономить. Потому как погоня за красными или оранжевыми ценниками, сигнализирующими о скидках, может навредить. Сами знаете, что на распродажу попадают продукты с истекшим или заканчивающимся сроком годности. Стоит ли такой сомнительный лайфхак по экономии пищевого отравления?

3. Приобретение товаров исключительно на распродажах

На чём не стоит экономить, если жизнь дорога. Фото © Shutterstock

С техникой, одеждой и обувью тоже стоит быть осторожнее. Потому как тотальные распродажи якобы без подвоха устраивают не так часто. Во всех остальных случаях это может быть сбыт товаров с браком. Постоянно подклеивать подошву или носить в ремонт электронику, штопать одежду или просто выкинуть быстро порвавшуюся — вот что вас ждёт, если экономить на необходимом по такой стратегии.

4. Полностью отказаться от развлечений

Можно, конечно, решив поэкономить, просто запереться дома или жить по принципу дом – работа – дом. Не смотреть телевизор, не включать компьютер. Выходя на улицу, просто гулять без торговых центров, кино, кафе и прочих интересных мест. Но долго ли так протянете? Это только звучит просто, на деле же лишение развлечений быстро превратит жизнь в день сурка, а рутина вгонит в отчаянье и депрессию.

5. Экономия на всём, лишь бы быстрее накопить на цель

Жёсткие меры экономии только усугубят физическое и психологическое состояние человека. Фото © Shutterstock