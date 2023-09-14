8 природных иллюзий, поражающих воображение причудливостью и красотой

Про миражи первый раз все слышат ещё в детстве, хотя мало кто бывает в пустыне и видит их воочию. Из-за преломления света в нагретом воздухе наблюдателю кажется, что впереди оазис или вода. Нечто подобное мы наблюдаем в жаркий день прямо в городе: под определённым углом зрения на асфальте появляются «лужи». Но есть и куда более увлекательные иллюзии, которые порождает сама природа.

1. Фата-моргана

«Двойной» контейнеровоз у побережья Калифорнии. Фото © Wikimedia / RBTKTN

Фата-моргана — это сложная иллюзия, которая возникает в атмосфере при определённых условиях. Обычно её видят с берега моря или океана. Например, наблюдателю кажется, что на горизонте появился большой корабль, хотя на самом деле судно находится в десятках километрах от берега. Причина фата-морганы — в преломлении света между тёплыми и холодными слоями воздуха.

2. Световой столб

Световые столбы в Вайоминге. Фото © Wikimedia / Christoph Geisler

Световой столб представляет собой отражения лучей в миллионах кристалликах льда, которые висят в воздухе. Чаще всего это явление наблюдают зимой, в морозную погоду. Днём источником света служит солнце, ночью — луна или фонари.

3. Зелёный луч

Зелёный луч на закате в Исландии. Фото © Wikimedia Commons / Jerzy Strzelecki

На закате солнечный свет раскладывается в атмосфере на разные цвета. Нижняя кромка видимой части солнца становится красной, дальше идут оранжевый и жёлтый. Последний луч кажется нам зелёным, но этот момент очень трудно поймать без оптических приборов. Голубой, синий и фиолетовый лучи, которые идут после зелёного, сильно рассеиваются в атмосфере, поэтому мы их не видим. На восходе всё то же самое происходит в обратном порядке.

4. Облака асперитас

Облака асперитас над Ригой. Фото © Wikimedia / ScAvenger (Jānis Vilniņš)

Облака в форме морских волн возникают чаще, чем мы их замечаем. Достаточно всего трёх условий: восходящих потоков воздуха, сильного ветра и турбулентности. В сочетании с игрой света и разницей в толщине покрова они могут выглядеть необычно и порой даже устрашающе.

5. Подводный водопад на Маврикии

Подводный водопад в Индийском океане. Фото © Flickr / Pietro Lambert

Увидеть это чудо природы можно только с высоты птичьего полёта. Кажется, что под бирюзовыми водами Индийского океана возле острова Маврикий течёт настоящая река, которая срывается куда-то вниз. Хотя подводные водопады — вполне реальное явление, в данном случае причина в другом: сильные подводные течения сбрасывают на нижний уровень дна песок и ил.

6. Йосемитский огнепад

Водопад Хвощ в Йосемити. Фото © Wikimedia / Ambitious Wench

Каждый февраль в национальном парке Йосемити в Калифорнии течёт огненный водопад Хвощ. На самом деле это вполне обычный водопад и в нём нет никакого огня. Но в течение всего пары дней под определённым углом зрения потоки воды выглядят горящими. Иллюзия возникает во время захода солнца, которое окрашивает Хвощ в ярко-оранжевый цвет.

7. Солончак Уюни в Боливии

Солончак Уюни после дождя. Фото © Wikimedia / Ezequiel Cabrera / Chechevere

Солончак Уюни в Боливии — крупнейшее в мире высохшее солёное озеро. После дождя или во время паводка оно покрывается тонким слоем воды и превращается в гигантское зеркало с бесконечным горизонтом. Фотографы со всего мира приезжают сюда, чтобы вдоволь наиграться с глубиной и перспективой кадра и сделать серию «невозможных» снимков.

8. Мёртвая долина в Намибии

Мёртвая долина Соссусфлей. Фото © Wikimedia / Desertman