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27 сентября, 09:36

Упавший вблизи аэродрома под Саратовом дрон ВСУ был начинён металлическими шариками

SHOT: Упавший в поле в Саратовской области дрон ВСУ нёс взрывное устройство

Украинский беспилотник, который сбили вблизи военного аэродрома в Саратовской области, нёс взрывное устройство с поражающими элементами. По данным SHOT, БПЛА был начинён металлическими шариками.

Телеграм-канал уточняет, что дрон самолëтного типа с размахом крыльев около трёх метров уничтожили рядом с деревней Кленовые Вершины в Калининском районе (это примерно 420 километров от границы). Пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

В Брянске уничтожили украинский беспилотник с кумулятивным зарядом и взрывчаткой

В Брянске уничтожили украинский беспилотник с кумулятивным зарядом и взрывчаткой

Лайф напоминает, что дрон нашëл рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте крушения образовалась огромная воронка.

Обложка ©

t.me / SHOT

Никита Осипов
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