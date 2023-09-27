Упавший вблизи аэродрома под Саратовом дрон ВСУ был начинён металлическими шариками

Украинский беспилотник, который сбили вблизи военного аэродрома в Саратовской области, нёс взрывное устройство с поражающими элементами. По данным SHOT , БПЛА был начинён металлическими шариками.

Телеграм-канал уточняет, что дрон самолëтного типа с размахом крыльев около трёх метров уничтожили рядом с деревней Кленовые Вершины в Калининском районе (это примерно 420 километров от границы). Пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.