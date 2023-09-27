Упавший вблизи аэродрома под Саратовом дрон ВСУ был начинён металлическими шариками
SHOT: Упавший в поле в Саратовской области дрон ВСУ нёс взрывное устройство
Украинский беспилотник, который сбили вблизи военного аэродрома в Саратовской области, нёс взрывное устройство с поражающими элементами. По данным SHOT, БПЛА был начинён металлическими шариками.
Телеграм-канал уточняет, что дрон самолëтного типа с размахом крыльев около трёх метров уничтожили рядом с деревней Кленовые Вершины в Калининском районе (это примерно 420 километров от границы). Пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.
Лайф напоминает, что дрон нашëл рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте крушения образовалась огромная воронка.
t.me / SHOT