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27 сентября, 09:42

Путин направил телеграмму в Ирак из-за трагического пожара, погубившего 120 человек

Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Ирака в связи с пожаром

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдул Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду Судани в связи со страшным пожаром в районе Аль-Хамдания, унёсшим жизни более 100 человек. Соответствующая телеграмма опубликована в среду, 27 сентября, на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлёкшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", — написал президент России.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал многочисленным пострадавшим скорейшего выздоровления.

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке превысило 450

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке превысило 450

Как уже писал Лайф, в Ираке в северной провинции Найнава случился пожар на свадебном торжестве. По последним данным, погибло более 120 человек, более 300 пострадало. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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