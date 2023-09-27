Путин направил телеграмму в Ирак из-за трагического пожара, погубившего 120 человек
Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Ирака в связи с пожаром
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдул Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду Судани в связи со страшным пожаром в районе Аль-Хамдания, унёсшим жизни более 100 человек. Соответствующая телеграмма опубликована в среду, 27 сентября, на сайте Кремля.
"Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлёкшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", — написал президент России.
Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал многочисленным пострадавшим скорейшего выздоровления.
Как уже писал Лайф, в Ираке в северной провинции Найнава случился пожар на свадебном торжестве. По последним данным, погибло более 120 человек, более 300 пострадало. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении.