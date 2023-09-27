Путин направил телеграмму в Ирак из-за трагического пожара, погубившего 120 человек

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдул Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду Судани в связи со страшным пожаром в районе Аль-Хамдания, унёсшим жизни более 100 человек. Соответствующая телеграмма опубликована в среду, 27 сентября, на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлёкшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества", — написал президент России.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал многочисленным пострадавшим скорейшего выздоровления.