Россиянам рассказали, что можно увидеть в Музее войск ПВО в Балашихе

Музей войск противовоздушной обороны в Балашихе приглашает гостей осмотреть экспозицию, познакомиться с историей России и развития ПВО. Как пишет портал welcome.mosreg.ru, там можно увидеть первый советский сверхзвуковой истребитель, ЗРК С-300, а ещё зенитную установку ЗУ-2 и многое другое.















Так, первый зал посвящён истории войск ПВО в период с декабря 1914 года по сентябрь 1945-го. Там представлены документы, книги, вооружение и другие экспонаты. Во втором зале рассказывается история развития войск ПВО от послевоенного времени до наших дней. Гости смогут увидеть материалы о несении боевого дежурства по защите воздушных рубежей страны и об участии подразделений противовоздушной обороны в локальных войнах и конфликтах.

"На смотровой площадке музея представлены образцы техники и вооружения довоенного, военного и послевоенного периодов истории войск противовоздушной обороны. Коллекция музея постоянно пополняется. Расскажем о некоторых экспонатах, которые можно увидеть на территории музея", — указывается на сайте.

На уличной экспозиции гости увидят первый советский сверхзвуковой истребитель МиГ-19, разработанный в начале 1950-х годов. Он активно применялся для защиты воздушных границ. Представлен и зенитный ракетный комплекс С-300, разработанный в 1960–70-х годах для обороны от самолётов тактической и стратегической авиации, а также от баллистических и крылатых ракет.

В музее представлены ракета первой зенитной ракетной системы С-25, принятая на вооружение в 1955-м, и зенитный прожектор 3-15-4Б образца 1939 года. Также есть зенитная установка ЗУ-2 (1954-го) и счетверённая ЗУ (1931-го). Увидят гости и диораму "Противовоздушная оборона города Москвы, июль 1941 года". Её автором является заслуженный художник РСФСР Алексей Семёнов. Всего коллекция насчитывает 16 тысяч экспонатов, из которых 400 являются реальными образцами боевой техники и вооружения.