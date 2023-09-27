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27 сентября, 11:32

Бродивший по улицам Бали голый россиянин убедил полицию, что он лунатик

Kompas: Полиция Бали отпустила голого россиянина, поверив, что он лунатик

На индонезийском острове Бали задержали российского туриста за нахождение в публичном месте в обнажённом виде. При этом, как сообщает портал Kompas, мужчина объяснил полицейским, что случайно покинул отель в таком виде из-за своего лунатизма.

"Он признал, что у него была история лунатизма, и в настоящее время он принимает несколько рецептурных лекарств", — отметил глава отдела по связям с общественностью полиции Денпасара И Кетут Сукади.

В ходе проверки иммиграционные документы лунатика оказались в порядке, поэтому полицейские ограничились предупреждением и выпустили его из участка.

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Ранее Лайф рассказывал, как на Бали украинец соблазнял россиянку борщом, а после ужина избил и попытался изнасиловать. Пострадавшей чудом удалось сбежать.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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