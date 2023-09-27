Бродивший по улицам Бали голый россиянин убедил полицию, что он лунатик

На индонезийском острове Бали задержали российского туриста за нахождение в публичном месте в обнажённом виде. При этом, как сообщает портал Kompas, мужчина объяснил полицейским, что случайно покинул отель в таком виде из-за своего лунатизма.

"Он признал, что у него была история лунатизма, и в настоящее время он принимает несколько рецептурных лекарств", — отметил глава отдела по связям с общественностью полиции Денпасара И Кетут Сукади.

В ходе проверки иммиграционные документы лунатика оказались в порядке, поэтому полицейские ограничились предупреждением и выпустили его из участка.