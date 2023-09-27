Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа КТРВ в Подмосковье
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачи руководству корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) по выполнению гособоронзаказа с учётом имеющихся замечаний и предложений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учётом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.
Как добавили в министерстве, руководство КТРВ показало Шойгу на своём предприятии в Московской области запущенные в серийное производство новые образцы вооружения, которые были получены в рамках разработки и модернизации высокоточного оружия. Кроме того, Шойгу заслушал доклад главы КТРВ Бориса Обносова по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО), оснащённой управляемыми реактивными снарядами с повышенной точностью.
Ранее сообщалось, что в России разработали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для Су-57, которые опережают аналогичные разработки в США на пять – десять лет. Впервые они оснащены инерциальной системой управления: боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно без внешних ориентиров и сигналов.
Telegram / Минобороны России