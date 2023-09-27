Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 11:42

Стала известна причина отказа премьера Соломоновых Островов от встречи с Байденом

Премьер Соломоновых Островов отказался от встречи с Байденом из-за его нотаций

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре отказался участвовать во встрече глав Южно-Тихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом. Он объяснил, что решил не ехать из-за нежелания выслушивать лекции американского лидера.

"Я участвовал в прошлом году, из этого ничего не получилось. Я не собираюсь сидеть там и слушать людей, которые мне читают лекции, ни за что", — приводит его слова австралийский телеканал ABC.

Такое заявление Согаваре сделал после возвращения из Нью-Йорка с сессии Генассамблеи ООН на пресс-конференции в Хониаре.

Байден на встрече со спонсорами пожелал залезть на дерево

Байден на встрече со спонсорами пожелал залезть на дерево

Ранее Байден пообещал $40 миллиардов инвестиций в острова Тихого океана. Позднее же выяснилось, что его заявление на саммите в Белом доме является ошибкой. На самом же деле речь идёт только о 40 миллионах долларов.

Обложка ©

Getty Images / Martin Ollman, © Getty Images / Anna Moneymaker

Евгения Колесникова
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров