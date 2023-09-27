Стала известна причина отказа премьера Соломоновых Островов от встречи с Байденом

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре отказался участвовать во встрече глав Южно-Тихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом. Он объяснил, что решил не ехать из-за нежелания выслушивать лекции американского лидера.

"Я участвовал в прошлом году, из этого ничего не получилось. Я не собираюсь сидеть там и слушать людей, которые мне читают лекции, ни за что", — приводит его слова австралийский телеканал ABC.

Такое заявление Согаваре сделал после возвращения из Нью-Йорка с сессии Генассамблеи ООН на пресс-конференции в Хониаре.