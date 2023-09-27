Стала известна причина отказа премьера Соломоновых Островов от встречи с Байденом
Премьер Соломоновых Островов отказался от встречи с Байденом из-за его нотаций
Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре отказался участвовать во встрече глав Южно-Тихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом. Он объяснил, что решил не ехать из-за нежелания выслушивать лекции американского лидера.
"Я участвовал в прошлом году, из этого ничего не получилось. Я не собираюсь сидеть там и слушать людей, которые мне читают лекции, ни за что", — приводит его слова австралийский телеканал ABC.
Такое заявление Согаваре сделал после возвращения из Нью-Йорка с сессии Генассамблеи ООН на пресс-конференции в Хониаре.
Ранее Байден пообещал $40 миллиардов инвестиций в острова Тихого океана. Позднее же выяснилось, что его заявление на саммите в Белом доме является ошибкой. На самом же деле речь идёт только о 40 миллионах долларов.
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