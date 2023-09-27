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27 сентября, 04:36

Байден на встрече со спонсорами пожелал залезть на дерево

Президент США Джо Байден в очередной раз удивил аудиторию: на встрече со спонсорами своей кампании он заявил о желании залезть на дерево. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Это случилось в частной резиденции на мероприятии по сбору средств, где присутствовали лишь несколько журналистов, сопровождающих американского лидера. По словам одного из них, Байден сказал, что хочет залезть на большое дерево посреди дворика, и признался, что не хочет домой. Пресс-пул позднее уточнил, что неясно, шутил ли в действительности глава государства.

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А ранее президент США Джо Байден на закрытой встрече со спонсорами кампании по переизбранию на пост главы государства забылся и дважды рассказал одну и ту же историю. Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась оправдаться за скандал, случившийся с американским лидером, объяснив случившееся его эмоциональностью.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Joe Biden

Лариса Сафронова
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