Байден на встрече со спонсорами пожелал залезть на дерево

Президент США Джо Байден в очередной раз удивил аудиторию: на встрече со спонсорами своей кампании он заявил о желании залезть на дерево. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Это случилось в частной резиденции на мероприятии по сбору средств, где присутствовали лишь несколько журналистов, сопровождающих американского лидера. По словам одного из них, Байден сказал, что хочет залезть на большое дерево посреди дворика, и признался, что не хочет домой. Пресс-пул позднее уточнил, что неясно, шутил ли в действительности глава государства.