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27 сентября, 11:43

"Эвакуировали персональным поездом": Мужчину нашли спустя пять дней поисков в лесах Ленобласти

В Ленинградской области спустя пять дней нашли пропавшего в лесу мужчину

<p>Поисковики с мужчиной, который пять дней провёл в лесу в Ленинградской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-41515336_122749?ysclid=ln1nd7rjyv526683989" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер</a></p>

Поисковики с мужчиной, который пять дней провёл в лесу в Ленинградской области. Обложка © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

В Тихвинском районе Ленобласти добровольцы нашли 52-летнего мужчину, который в течение пяти дней блуждал в лесу. Как сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза алерт", эвакуацию пострадавшего пришлось организовывать с помощью персонального поезда.

Тревогу о пропаже мужчины забили его близкие. Специалисты-поисковики, к сожалению, не смогли определить геолокацию пропавшего, а сам он не мог объяснить по телефону, где конкретно находится. Тогда мужчину принялись искать его друзья и родственники вместе с отрядами "Лиза алерт", "Экстремум" и "Отклик". В итоге на пятые сутки сотрудники железнодорожной станции Тихвина нашли пропавшего — тот был очень слаб и уже не мог самостоятельно передвигаться. Тогда было принято решение доставить его до медиков с помощью манёвренного поезда.

"Всякое бывало в практике петербургских поисковиков "Лизы алерт", но, чтобы вывозить найденного из леса на персональном поезде, — такое впервые! Отрядная жизнь — она порой посильнее кино", — приводит слова поисковиков телеканал "Санкт-Петербург".

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Ранее Лайф сообщал, что в Ленбласти спустя неделю нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку. В операции принимали участие члены поисково-спасательного отряда райцентра, а также добровольцы "Лизы алерт" и "Экстремума".

Наталья Исакова
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