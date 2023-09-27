"Эвакуировали персональным поездом": Мужчину нашли спустя пять дней поисков в лесах Ленобласти
В Ленинградской области спустя пять дней нашли пропавшего в лесу мужчину
Поисковики с мужчиной, который пять дней провёл в лесу в Ленинградской области. Обложка © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер
В Тихвинском районе Ленобласти добровольцы нашли 52-летнего мужчину, который в течение пяти дней блуждал в лесу. Как сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза алерт", эвакуацию пострадавшего пришлось организовывать с помощью персонального поезда.
Тревогу о пропаже мужчины забили его близкие. Специалисты-поисковики, к сожалению, не смогли определить геолокацию пропавшего, а сам он не мог объяснить по телефону, где конкретно находится. Тогда мужчину принялись искать его друзья и родственники вместе с отрядами "Лиза алерт", "Экстремум" и "Отклик". В итоге на пятые сутки сотрудники железнодорожной станции Тихвина нашли пропавшего — тот был очень слаб и уже не мог самостоятельно передвигаться. Тогда было принято решение доставить его до медиков с помощью манёвренного поезда.
"Всякое бывало в практике петербургских поисковиков "Лизы алерт", но, чтобы вывозить найденного из леса на персональном поезде, — такое впервые! Отрядная жизнь — она порой посильнее кино", — приводит слова поисковиков телеканал "Санкт-Петербург".
Ранее Лайф сообщал, что в Ленбласти спустя неделю нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку. В операции принимали участие члены поисково-спасательного отряда райцентра, а также добровольцы "Лизы алерт" и "Экстремума".