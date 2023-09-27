"Эвакуировали персональным поездом": Мужчину нашли спустя пять дней поисков в лесах Ленобласти

Тревогу о пропаже мужчины забили его близкие. Специалисты-поисковики, к сожалению, не смогли определить геолокацию пропавшего, а сам он не мог объяснить по телефону, где конкретно находится. Тогда мужчину принялись искать его друзья и родственники вместе с отрядами "Лиза алерт", "Экстремум" и "Отклик". В итоге на пятые сутки сотрудники железнодорожной станции Тихвина нашли пропавшего — тот был очень слаб и уже не мог самостоятельно передвигаться. Тогда было принято решение доставить его до медиков с помощью манёвренного поезда.