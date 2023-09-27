Приграничные районы Курской области были обстреляны со стороны Украины. Об этом сообщил в среду в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Так, по его словам, в Суджанском районе были обстреляны села Гуево и Плехово. А в селе Локоть Рыльского района были повреждены два домовладения и, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

"Лёгкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась", — уточнил губернатор.

В деревне Гирьи Беловского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. По словам Старовойта, повреждено несколько единиц техники.