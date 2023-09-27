ВСУ снова обстреляли приграничные сёла Курской области, пострадала женщина
Приграничные районы Курской области были обстреляны со стороны Украины. Об этом сообщил в среду в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Так, по его словам, в Суджанском районе были обстреляны села Гуево и Плехово. А в селе Локоть Рыльского района были повреждены два домовладения и, к сожалению, не обошлось без пострадавших.
"Лёгкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась", — уточнил губернатор.
В деревне Гирьи Беловского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. По словам Старовойта, повреждено несколько единиц техники.
Напомним, что буквально на днях ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал. Ещё один дрон был уничтожен рано утром 26 сентября.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo