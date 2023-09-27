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27 сентября, 11:23

ВСУ снова обстреляли приграничные сёла Курской области, пострадала местная жительница

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области

Приграничные районы Курской области были обстреляны со стороны Украины. Об этом сообщил в среду в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Так, по его словам, в Суджанском районе были обстреляны села Гуево и Плехово. А в селе Локоть Рыльского района были повреждены два домовладения и, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

"Лёгкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась", — уточнил губернатор.

В деревне Гирьи Беловского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. По словам Старовойта, повреждено несколько единиц техники. 

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

Напомним, что буквально на днях ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал. Ещё один дрон был уничтожен рано утром 26 сентября.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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