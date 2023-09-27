Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после рекордной миссии на Международной космической станции — они пробыли в космосе 371 сутки.

Космонавты Прокопьев, Петелин и американец Рубио вернулись на Землю после года на МКС. Видео © "Роскосмос"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" совершил посадку в степи Казахстана юго-восточнее города Жезказгана. Навстречу космонавтам направились спасатели.

Прокопьева, Петелина и Рубио отправили на МКС 21 сентября 2022 года. Экипаж был вынужден продлить на полгода своё пребывание на станции из-за разгерметизации системы охлаждения "Союза". На замену повреждённому кораблю был отправлен "Союз МС-23", на котором космонавты и астронавт и вернулись сегодня на Землю. В итоге это был самый длительный полёт в истории.

Прокопьев, кстати, оказался на станции во второй раз, а Петелин и Рубио — впервые.