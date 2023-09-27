Космонавты Прокопьев, Петелин и американец Рубио вернулись на Землю после года на МКС
"Союз МС-23" с российскими космонавтами вернулся на Землю
Астронавт NASA Фрэнк Рубио, космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после рекордной миссии на Международной космической станции — они пробыли в космосе 371 сутки.
Космонавты Прокопьев, Петелин и американец Рубио вернулись на Землю после года на МКС. Видео © "Роскосмос"
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" совершил посадку в степи Казахстана юго-восточнее города Жезказгана. Навстречу космонавтам направились спасатели.
Прокопьева, Петелина и Рубио отправили на МКС 21 сентября 2022 года. Экипаж был вынужден продлить на полгода своё пребывание на станции из-за разгерметизации системы охлаждения "Союза". На замену повреждённому кораблю был отправлен "Союз МС-23", на котором космонавты и астронавт и вернулись сегодня на Землю. В итоге это был самый длительный полёт в истории.
Прокопьев, кстати, оказался на станции во второй раз, а Петелин и Рубио — впервые.
А ранее российский космонавт Константин Борисов, который остаётся на орбите, показал, как в условиях невесомости занимается спортом. Тренировки по специальной программе со штангой, гантелей и тросом помогают его мышцам не атрофироваться за долгие месяцы полёта.