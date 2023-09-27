Известный поэт отказался писать для Shaman, чтобы не нагружать его зрителей
Поэт Ильичёв: Не стал бы писать для Shaman, чтобы не нагружать его зрителей
Известный поэт Владимир Ильичёв заявил, что отказался бы работать с певцом Shaman (Ярослав Дронов), поскольку не хотел бы нагружать его зрителей "интеллектуально изысканным слогом". По его словам, молодой артист и без того обладает уникальной риторикой.
"У него уже есть своя риторика, свой словарный запас и фразы, которые летают из песни в песню. И сейчас портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя", — отметил Ильичёв в беседе с NEWS.ru.
Поэт также признался, что воспринимает Шамана как большой музыкальный политический пиар-проект.
Ранее Лайф рассказывал о том, что поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский". При этом уехавшие из РФ граждане поспешили оправдаться в Сети, заявив, что это просто "понаехавшие туристы".
Telegram / Shaman