Известный поэт отказался писать для Shaman, чтобы не нагружать его зрителей

Известный поэт Владимир Ильичёв заявил, что отказался бы работать с певцом Shaman (Ярослав Дронов), поскольку не хотел бы нагружать его зрителей "интеллектуально изысканным слогом". По его словам, молодой артист и без того обладает уникальной риторикой.

"У него уже есть своя риторика, свой словарный запас и фразы, которые летают из песни в песню. И сейчас портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя", — отметил Ильичёв в беседе с NEWS.ru.

Поэт также признался, что воспринимает Шамана как большой музыкальный политический пиар-проект.