Камеры сняли, с чего начался пожар на свадьбе в Ираке, где погибли 120 человек

Один из гостей свадебного торжества в иракском районе Аль-Хамдания снял на видео начало трагического пожара, унёсшего жизни более 100 человек. На кадрах видно, что источником стали фейерверки в виде фонтанов, которые украшали сцену. Искры перекинулись на шторы и люстру и в считаные секунды охватили верхнюю часть шатра.

Камера сняла, с чего начался пожар на свадьбе в Ираке, где погибло 120 человек. Видео © Al-Arabia

По словам пресс-секретаря Сил безопасности Ирака Саада Моана, огонь вспыхнул не из-за умышленных действий, а по причине пренебрежения противопожарными мерами и наличия в помещении легковоспламеняющихся декораций.