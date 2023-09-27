Камеры сняли, с чего начался пожар на свадьбе в Ираке, где погибли 120 человек
Один из гостей свадебного торжества в иракском районе Аль-Хамдания снял на видео начало трагического пожара, унёсшего жизни более 100 человек. На кадрах видно, что источником стали фейерверки в виде фонтанов, которые украшали сцену. Искры перекинулись на шторы и люстру и в считаные секунды охватили верхнюю часть шатра.
Камера сняла, с чего начался пожар на свадьбе в Ираке, где погибло 120 человек. Видео © Al-Arabia
По словам пресс-секретаря Сил безопасности Ирака Саада Моана, огонь вспыхнул не из-за умышленных действий, а по причине пренебрежения противопожарными мерами и наличия в помещении легковоспламеняющихся декораций.
Как уже писал Лайф, случился пожар на свадебном торжестве в Ираке в северной провинции Найнава. По последним данным, погибло более 120 человек, более 300 пострадало. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении.