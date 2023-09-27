Военный эксперт Сивков рассказал, что ему тоже подкидывали свиную голову

Доктор военных наук Константин Сивков признался, что ему тоже подбрасывали свиную голову. Об этом он сообщил в разговоре с RT после известия о том, что обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев нашёл такую же жуткую "посылку" под дверью своей квартиры.

"Произошло это давно... 19-го числа подкинули свиную голову, я был в отпуске, не в Москве. Мне просто соседка сообщила об этом, телефон же работает, я сообщил в компетентные структуры", — поделился Сивков.

Он добавил, что до этого ему звонили неизвестные, угрожая убийством и требуя перестать поддерживать спецоперацию и решения президента РФ Владимира Путина.

"Значит, хорошо работаем, самая высокая оценка — оценка врага", — резюмировал Сивков.