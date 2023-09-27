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27 сентября, 13:40

Военный эксперт Сивков рассказал, что ему тоже подкидывали свиную голову

<p>Российский военный эксперт Константин Сивков. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A.%D0%92..jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Герасимов Павло</p>

Российский военный эксперт Константин Сивков. Обложка © Wikipedia / Герасимов Павло

Доктор военных наук Константин Сивков признался, что ему тоже подбрасывали свиную голову. Об этом он сообщил в разговоре с RT после известия о том, что обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев нашёл такую же жуткую "посылку" под дверью своей квартиры.

"Произошло это давно... 19-го числа подкинули свиную голову, я был в отпуске, не в Москве. Мне просто соседка сообщила об этом, телефон же работает, я сообщил в компетентные структуры", поделился Сивков.

Он добавил, что до этого ему звонили неизвестные, угрожая убийством и требуя перестать поддерживать спецоперацию и решения президента РФ Владимира Путина.

"Значит, хорошо работаем, самая высокая оценка — оценка врага", — резюмировал Сивков.

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Напомним, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев обнаружил свиную голову в чёрном пакете прямо под дверью своей московской квартиры, до этого ему неоднократно угрожали за приверженность патриотической позиции.

Татьяна Миссуми
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