Захарова: Зеленский осознаёт, что он стал дьяволом Украины и разрушил страну
Владимир Зеленский осознаёт, что является дьяволом Украины и человеком, который разрушил страну. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Зеленский понимает, при всех издержках, связанных с помутнённым его сознанием, что он стал дьяволом Украины. Он стал человеком, если он вообще ещё человек, который разрушил Украину. Разрушил бесповоротно. Той Украины, которая ему досталась, той Украины, которая была раньше, не будет никогда. И в этом его непосредственная, прямая вина", — отметила она в эфире "Радио Sputnik".
Захарова добавила, что и до Зеленского было сделано очень много для уничтожения Незалежной, однако тем самым непоседливым ребёнком, который "нажал на кнопку", был именно он, причём обратного хода уже не будет.
Ранее авторы испанского издания El País заявили, что Зеленский боится завершения украинского конфликта по "корейскому сценарию". Они напомнили, что Незалежной давно пророчили такую участь.
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