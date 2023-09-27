Захарова: Зеленский осознаёт, что он стал дьяволом Украины и разрушил страну

"Зеленский понимает, при всех издержках, связанных с помутнённым его сознанием, что он стал дьяволом Украины. Он стал человеком, если он вообще ещё человек, который разрушил Украину. Разрушил бесповоротно. Той Украины, которая ему досталась, той Украины, которая была раньше, не будет никогда. И в этом его непосредственная, прямая вина", — отметила она в эфире "Радио Sputnik".