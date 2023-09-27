Суд признал геноцидом преступления фашистов против жителей Калужской области

Калужский областной суд признал геноцидом преступления фашистов во время Великой Отечественной войны против не менее 326 тысяч местных жителей во время оккупации с октября 1941 года по сентябрь 1943-го. Об этом в ходе заседания по делу объявил судья.

"Признать преступления, совершённые оккупационными властями и войсками Германии, их пособниками, на территории Калужской области в отношении советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР", — отметил он.

Как следует из материалов суда, число жертв во время нацистской оккупации превысило 26 тысяч человек. Полностью было уничтожено свыше 320 населённых пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов. Фашисты использовали гражданское население как источник бесплатной рабочей силы и принудительно угнали с территории области почти 300 тысяч человек. Размер нанесённого ущерба практически достигает 13 триллионов рублей.

Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Губернатор Калужской области Владислав Шапша на итоговом заседании отметил, что региональное правительство полностью поддерживает заявление прокуратуры и просит суд с точки зрения права оценить действия лиц, "причастных к зверствам в отношении мирных жителей Калужской области".