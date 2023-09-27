В Минздраве отчитались о ситуации с глюкометрами и лекарствами от диабета в России

В России получили регистрацию 165 препаратов для борьбы с сахарным диабетом, половина из них производится в нашей стране. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В РФ зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа, половина из них — отечественного производства", — подчеркнул министр.

По его словам, 70% таких препаратов на рынке госзакупок тоже являются российскими. При этом мощности предприятий позволяют наращивать объёмы выпуска для поставок за рубеж. Мурашко добавил, что глюкометры и тест-полоски для оценки уровня сахара в крови тоже производятся в России в достаточном количестве.

Глава Минздрава признал, что ранее были сложности с количеством медицинской продукции, однако сейчас ситуация выровнялась. Так, Росздравнадзор зарегистрировал ещё пару аппаратов для определения глюкозы, при этом ряд других предприятий подали заявки на регистрацию новых приборов, которые предлагается выводить на российский рынок.