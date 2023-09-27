Названа смертельно опасная температура тела

Для человека нормальная температура тела — 36,0-37,0 ºС при измерении в подмышечной впадине. Если она колеблется в сторону небольшого понижения или повышения, ничего страшного нет. А вот при резком снижении или повышении начинаются проблемы, о которых нужно знать заранее. Врач-терапевт Галина Аксёнова в беседе рассказала, какая температура говорит о приближении смерти.

"Для каждого человека нормальная температура своя. Для одних людей это "стандартные" 36,6 ºС, для других 35,7 ºС, а для кого-то и 37,0 ºС", — подчеркнула эксперт в беседе с aif.ru, добавив, что у детей температура тела обычно выше, чем у взрослых.

По словам медика, если отметка градусника превышает 42 ºС, начинаются серьёзные проблемы — разрушаются собственные белки организма. Кроме того, при такой температуре происходит тепловой удар, который ведёт к нарушениям нервной системы и всех органов в целом.

Для людей с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, печени) смертельно опасной может быть температура выше 38,5 градуса.