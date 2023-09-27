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Опубликовано 27 сентября 2023, 15:24
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Российские военные улучшили позиции на важном участке фронта

Пушилин: Российские военные улучшили позиции вблизи Серебрянского лесничества

ВС РФ улучшили позиции вблизи Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он также сообщил о пресечении попыток ВСУ провести разведку боем в районе Торского, Невского и Ямполя.

"Попытки нивелированы. Противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции. С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества", — отметил Пушилин в видеообращении в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что российские военные атаковали боевиков украинской бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении. Было уничтожено около 55 человек, а также техника и артиллерия противника. Скопление сил располагалось в районе Серебрянского лесничества.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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