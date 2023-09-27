Российские военные улучшили позиции на важном участке фронта

ВС РФ улучшили позиции вблизи Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он также сообщил о пресечении попыток ВСУ провести разведку боем в районе Торского, Невского и Ямполя.

"Попытки нивелированы. Противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции. С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества", — отметил Пушилин в видеообращении в телеграм-канале.

Ранее Лайф писал, что российские военные атаковали боевиков украинской бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении. Было уничтожено около 55 человек, а также техника и артиллерия противника. Скопление сил располагалось в районе Серебрянского лесничества.