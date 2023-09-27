Названо три причины, почему шпиц может испортить вам жизнь

Собаки популярной в России породы шпиц могут доставить много хлопот хозяевам, даже если поначалу кажется, что такие маленькие симпатичные питомцы будут только радовать. Так, они с трудом переносят одиночество: достаточно громко воют, когда скучают, причём могут это делать часами.

"Мой шпиц не любит оставаться дома один. Стоит только кому-то из нас начать одеваться, Тиша, поняв, что его с собой не берут, начинает громко лаять. Оставшись один, он лает ещё какое-то время, потом успокаивается, ложится у двери. По его мнению, мы всегда должны брать его с собой", — приводит слова хозяйки померанского шпица РБК Life.

Кроме того, такие собаки очень любят потявкать — и зачастую это касается мальчиков, так как они более задиристы. Некоторые могут очень звонко лаять после любого шороха в доме — в основном это похоже на ультразвук.

Кроме того, за густой шерстью шпицев сложно ухаживать, в ней могут образовываться колтуны, то есть воспаления сальных желёз на голове. Поэтому важно вычёсывать их по одному часу в день — повезёт, если сделать это получится одному, ведь такие собаки, как правило, очень вертлявые. Мыть представителей этой породы тоже трудно: потребуется много шампуня и кондиционер. Причём сушка займёт примерно полтора-два часа — это нужно не только для красоты, но и для здоровья собаки, ведь она может простыть.