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27 сентября, 17:23

"Никогда такого не видела": Мухи-камикадзе напугали жителей российского региона

Жители ХМАО пожаловались в соцсетях на взрывающихся мух

<p>Одна из взрывающихся мух в ХМАО. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-64365857_536096" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслушано Советский ХМАО</a></p>

Одна из взрывающихся мух в ХМАО. Обложка © VK / Подслушано Советский ХМАО

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) напугали взрывающиеся мухи. По их мнению, всё дело в грибке-паразите, который превращает насекомых в "бомбы".

"Муха садится на стекло со стороны улицы, застывает и взрывается. Она прилипает к стеклу и оставляет белый след. <...>. Я в шоке, никогда такого не видела. Загуглила, пишут про какой-то грибок в мухах", — рассказала подписчица группы "Подслушано Советский ХМАО" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях под постом многие отметили, что в последнее время замечали аналогичную картину. Один из пользователей признался, что за день убирает со своего окна примерно по две-три взрывающиеся мухи.

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Наталья Исакова
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