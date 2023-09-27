"Никогда такого не видела": Мухи-камикадзе напугали жителей российского региона

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) напугали взрывающиеся мухи. По их мнению, всё дело в грибке-паразите, который превращает насекомых в "бомбы".

"Муха садится на стекло со стороны улицы, застывает и взрывается. Она прилипает к стеклу и оставляет белый след. <...>. Я в шоке, никогда такого не видела. Загуглила, пишут про какой-то грибок в мухах", — рассказала подписчица группы "Подслушано Советский ХМАО" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях под постом многие отметили, что в последнее время замечали аналогичную картину. Один из пользователей признался, что за день убирает со своего окна примерно по две-три взрывающиеся мухи.