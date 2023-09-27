В интернате под Томском нашли 21-летнюю девушку весом менее 13 кг

В доме соцобслуживания "Забота" в Шегарском районе Томской области нашли 21-летнюю девушку-инвалида первой группы, которая весит меньше 13 килограмм и не говорит. Как отметила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Карташова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", она предусматривает лишение свободы на срок до года.

Омбудсмен уточнила, что увидела девушку в интернате во время визита в июне при обходе жилых комнат. По документам её вес составлял 13 килограмм, однако Карташова считает, что на самом деле он был даже меньше.

"Она неконтактная, просто лежит, и всё. Поступила во взрослый интернат из детского интерната в Молчановском районе. Дома она не жила. Диагнозов у неё очень много, в том числе ДЦП, тяжёлая умственная отсталость, множественный кариес", — приводит её слова vtomske.ru.

Омбудсмен призвала региональную прокуратуру оценить, была ли оказана инвалиду нужная медпомощь и соответствуют ли эти услуги требованиям безопасности. Правоохранители выяснили, что врач-терапевт Шегарской районной больницы в 2021 году советовал приобрести для питания пациентки высокобелковую энергетическую смесь, но интернат сделал это лишь в середине 2023-го.

При этом весной 2022-го медики заявили, что девушке нужна паллиативная помощь, однако у интерната и больницы не было такой лицензии. По словам Карташовой, прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. Уполномоченный также отметила, что состояние девушки контролируется, а в конце недели она снова посетит интернат.