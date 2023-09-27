Врач рассказала, в каком возрасте мужчин настигает климакс

После 50–55 лет мужчин, как и женщин, настигает климакс, или правильнее — андропауза. В этот период чаще всего появляются перепады настроения, проблемы со сном, также снижается либидо и происходит активный набор лишних килограммов. Об этом рассказала акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины Remedi Нина Антипова.

Как отметила медик в беседе с "Газетой.ru", у представителей сильного пола такие изменения связаны в меньшей степени с необратимыми гормональными процессами, а в большей — с образом жизни и общим самочувствием. В заключение медик добавила, что после 35 лет у мужчин снижается уровень тестостерона всего на один процент в год.