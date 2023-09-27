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27 сентября, 18:00

Врач рассказала, в каком возрасте мужчин настигает климакс

Гинеколог Антипова: После 50–55 лет у мужчин наступает андропауза

После 50–55 лет мужчин, как и женщин, настигает климакс, или правильнее — андропауза. В этот период чаще всего появляются перепады настроения, проблемы со сном, также снижается либидо и происходит активный набор лишних килограммов. Об этом рассказала акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины Remedi Нина Антипова.

Как отметила медик в беседе с "Газетой.ru", у представителей сильного пола такие изменения связаны в меньшей степени с необратимыми гормональными процессами, а в большей — с образом жизни и общим самочувствием. В заключение медик добавила, что после 35 лет у мужчин снижается уровень тестостерона всего на один процент в год.

Уролог назвал предельный возраст для занятия сексом у мужчин

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Ранее Лайф писал, что учёные нашли способ, как мужчинам избежать быстрой эякуляции во время секса. Специалисты провели эксперимент с участием 40 мужчин, страдающих данным расстройством. В начале исследования продолжительность секса, по словам участников, составляла 39 секунд, однако регулярные тренировки увеличили длительность полового акта до двух минут.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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