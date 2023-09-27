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27 сентября, 17:50

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе

В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе. Видео © Telegram / razvozhaev

"Отбой воздушной тревоги!" — написал Развожаев в телеграм-канале.

При этом движение автотранспорта по Крымскому мосту по-прежнему временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Наземный общественный транспорт в Севастополе возобновляет движение.

Буквально полчаса назад Лайф сообщал о воздушной тревоге в Севастополе. Местные паблики писали о работе ПВО над городом, о прилётах не сообщалось.

В Севастополе отменили воздушную тревогу после отражения атаки на аэродром Бельбек

В Севастополе отменили воздушную тревогу после отражения атаки на аэродром Бельбек

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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