В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе. Видео © Telegram / razvozhaev
"Отбой воздушной тревоги!" — написал Развожаев в телеграм-канале.
При этом движение автотранспорта по Крымскому мосту по-прежнему временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Наземный общественный транспорт в Севастополе возобновляет движение.
Буквально полчаса назад Лайф сообщал о воздушной тревоге в Севастополе. Местные паблики писали о работе ПВО над городом, о прилётах не сообщалось.
ТАСС / Сергей Мальгавко