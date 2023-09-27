В Севастополе отменили воздушную тревогу

При этом движение автотранспорта по Крымскому мосту по-прежнему временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Наземный общественный транспорт в Севастополе возобновляет движение.