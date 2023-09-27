В США признали, что Россия перехватила инициативу на передовой

У ВСУ не получится удержать оборону из-за удара российских войск. Украинцам придётся отступить. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"С этого момента инициатива в руках русских. В конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придётся отступать за Днепр и сдать большие территории", — прогнозирует Риттер.

Он также обратил внимание, что у киевского режима нет резервов, чтобы дать отпор атакам ВС РФ. Контрнаступление ВСУ завершилось, что стало стратегическим поражением как для тех, кто управляет страной, так и для Коллективного Запада. Риттер подчеркнул, что Россия теперь может и сама начать продвижение.