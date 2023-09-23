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23 сентября, 09:22

В США предсказали провал продвижения ВСУ на южном фронте

NYT: ВСУ не сумеют достичь стратегических целей контрнаступления на юге

Украинским войскам, вероятнее всего, не удастся достичь стратегических целей в ходе контрнаступления на юге страны. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По их расчётам, ВСУ не смогут перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым. Также в администрации США считают, что в ближайшее время украинской стороне станет ещё сложнее наступать в связи с ухудшением погодных условий, "поскольку земля станет мягкой и грязной". Кроме того, в Соединённых Штатах выражают беспокойство из-за российских минных полей, которые оборачиваются для ВСУ большими потерями и, соответственно, тормозят их продвижение.

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Ранее сообщалось, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским. Однако в Киеве уже признали, что данные боевые машины на передовой "долго не проживут".

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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