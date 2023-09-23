В США предсказали провал продвижения ВСУ на южном фронте

Украинским войскам, вероятнее всего, не удастся достичь стратегических целей в ходе контрнаступления на юге страны. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По их расчётам, ВСУ не смогут перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым. Также в администрации США считают, что в ближайшее время украинской стороне станет ещё сложнее наступать в связи с ухудшением погодных условий, "поскольку земля станет мягкой и грязной". Кроме того, в Соединённых Штатах выражают беспокойство из-за российских минных полей, которые оборачиваются для ВСУ большими потерями и, соответственно, тормозят их продвижение.