В США предсказали провал продвижения ВСУ на южном фронте
NYT: ВСУ не сумеют достичь стратегических целей контрнаступления на юге
Украинским войскам, вероятнее всего, не удастся достичь стратегических целей в ходе контрнаступления на юге страны. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.
По их расчётам, ВСУ не смогут перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым. Также в администрации США считают, что в ближайшее время украинской стороне станет ещё сложнее наступать в связи с ухудшением погодных условий, "поскольку земля станет мягкой и грязной". Кроме того, в Соединённых Штатах выражают беспокойство из-за российских минных полей, которые оборачиваются для ВСУ большими потерями и, соответственно, тормозят их продвижение.
Ранее сообщалось, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским. Однако в Киеве уже признали, что данные боевые машины на передовой "долго не проживут".
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