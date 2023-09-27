Женщина сожгла иномарку у столичного ТЦ "Колумбус" по заказу мошенников с Украины

Свежайший китайский внедорожник Geely Tugella, стоимость которого составляет около четырёх миллионов рублей, сгорел дотла на парковке ТЦ "Колумбус" в Москве. Как передаёт телеграм-канал Mash, автомобиль подожгла 55-летняя женщина.

На парковке ТЦ "Колумбус" в Москве сгорел внедорожник. Видео © t.me / Mash

По данным канала, москвичке позвонили украинские телефонные мошенники. Они представились сотрудниками службы безопасности банка и похитили у неё полтора миллиона рублей. В какой-то момент злоумышленники сообщили ей, что вернут деньги, но только для этого надо поджечь автомобиль и выкрикивать националистические лозунги вроде "Азов"* — сила!", фиксируя это всё на видео.

В результате с поджогом она справилась успешно — прибывшие на место происшествия пожарные огонь потушили, но машину спасти не смогли. Источники канала сообщают, что автомобиль принадлежал менеджеру отдела продаж Geely, который припарковал машину у работы.

Ранее Лайф писал, что украинские телефонные мошенники открыли охоту на российского бойца ММА Макса Дивнича и попытались натравить на него полицию. Неизвестный позвонил правоохранителям и, представившись спортсменом, заявил о якобы совершённом убийстве.