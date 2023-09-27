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27 сентября, 19:47

Женщина сожгла иномарку у столичного ТЦ "Колумбус" по заказу мошенников с Украины

Mash: Женщина сожгла иномарку у ТЦ в Москве по заказу мошенников c Украины

<p>Женщина сожгла иномарку у столичного ТЦ "Колумбус" по заказу мошенников с Украины. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/48138" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Женщина сожгла иномарку у столичного ТЦ "Колумбус" по заказу мошенников с Украины. Обложка © t.me / Mash

Свежайший китайский внедорожник Geely Tugella, стоимость которого составляет около четырёх миллионов рублей, сгорел дотла на парковке ТЦ "Колумбус" в Москве. Как передаёт телеграм-канал Mash, автомобиль подожгла 55-летняя женщина.

На парковке ТЦ "Колумбус" в Москве сгорел внедорожник. Видео © t.me / Mash

По данным канала, москвичке позвонили украинские телефонные мошенники. Они представились сотрудниками службы безопасности банка и похитили у неё полтора миллиона рублей. В какой-то момент злоумышленники сообщили ей, что вернут деньги, но только для этого надо поджечь автомобиль и выкрикивать националистические лозунги вроде "Азов"* — сила!", фиксируя это всё на видео.

В результате с поджогом она справилась успешно — прибывшие на место происшествия пожарные огонь потушили, но машину спасти не смогли. Источники канала сообщают, что автомобиль принадлежал менеджеру отдела продаж Geely, который припарковал машину у работы.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

Андрей Соловьёв
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