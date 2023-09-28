"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" и вылетел из Кубка Английской лиги

"Манчестер Сити" уступил "Ньюкаслу" в матче третьего раунда Кубка Английской лиги. Встреча, прошедшая в среду на "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 53-й минуте забил шведский нападающий Александер Исак. Таким образом, "Ньюкасл" пробился в 1/8 финала Кубка лиги, а "Манчестер Сити", который в последний раз завоевывал этот трофей в 2021 году, покинул турнир.

Стоит отметить, что "Ньюкасл" в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка лиги, где уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2, а в следующем круге "сороки" как раз встретятся с манкунианцами.