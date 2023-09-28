Раскрыто место танков Abrams, удар по которому разнесёт его "с диким грохотом"

Американский танк Abrams может прийти в негодность из-за недостаточного ухода, а удар по месту хранения снарядов уничтожит его "с диким грохотом". Об этом в беседе с Le Figaro заявил бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

"Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей", — сообщил французский военный.

Также журналисты вспомнили заявления американского генерала Марка Хертлинга, прокомментировавшего до этого данную ситуацию. По его словам, американский танк Abrams может взорваться при неправильном обращении с двигателем.

Буавен также заметил, что у этой боевой машины есть один существенный недостаток — плохая герметизация боекомплекта. В случае попадания снаряда противника в место хранения снарядов танк может "взорваться с диким грохотом".