Раскрыто место танков Abrams, удар по которому разнесёт его "с диким грохотом"
Figaro: При неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться
Американский танк Abrams может прийти в негодность из-за недостаточного ухода, а удар по месту хранения снарядов уничтожит его "с диким грохотом". Об этом в беседе с Le Figaro заявил бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.
"Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей", — сообщил французский военный.
Также журналисты вспомнили заявления американского генерала Марка Хертлинга, прокомментировавшего до этого данную ситуацию. По его словам, американский танк Abrams может взорваться при неправильном обращении с двигателем.
Буавен также заметил, что у этой боевой машины есть один существенный недостаток — плохая герметизация боекомплекта. В случае попадания снаряда противника в место хранения снарядов танк может "взорваться с диким грохотом".
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что, поставив Украине танки Abrams, США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину. По его словам, теперь в руках Российской армии 31 шанс показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника.
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