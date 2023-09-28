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Регион
Опубликовано 28 сентября 2023, 01:37
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Бойцы "Каскада" взорвали склад и обратили ВСУ в бегство у Новодонецкого

РИА "Новости": В ДНР российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

Военнослужащие ВСУ были вынуждены отступать у Новодонецкого в ДНР после грамотных действий бойцов российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Как сообщил РИА "Новости" оператор беспилотника ZALA с позывным Корлус, добиться цели удалось с помощью артиллерийских ударов по украинским складам с боеприпасами.

"Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать", — заявил собеседник издания.

По словам бойца, после попадания артиллерии по складу ВСУ, загорелся и взорвался боекомплект, в результате чего противник был вынужден отступить.

В ДНР сообщили, что ВСУ скопили много бронетехники под Угледаром и пытаются прорваться
В ДНР сообщили, что ВСУ скопили много бронетехники под Угледаром и пытаются прорваться

Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов заявил, что Российская армия не дала украинским военным перейти реку Шайтанку и высадиться под Новодонецким. Он добавил, что вблизи Приютного удалось отбросить и уничтожить пехоту противника, взяв в плен одного военного ВСУ.

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t.me / Минобороны России

Андрей Соловьёв
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