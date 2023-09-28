Бойцы "Каскада" взорвали склад и обратили ВСУ в бегство у Новодонецкого
РИА "Новости": В ДНР российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого
Военнослужащие ВСУ были вынуждены отступать у Новодонецкого в ДНР после грамотных действий бойцов российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Как сообщил РИА "Новости" оператор беспилотника ZALA с позывным Корлус, добиться цели удалось с помощью артиллерийских ударов по украинским складам с боеприпасами.
"Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать", — заявил собеседник издания.
По словам бойца, после попадания артиллерии по складу ВСУ, загорелся и взорвался боекомплект, в результате чего противник был вынужден отступить.
Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов заявил, что Российская армия не дала украинским военным перейти реку Шайтанку и высадиться под Новодонецким. Он добавил, что вблизи Приютного удалось отбросить и уничтожить пехоту противника, взяв в плен одного военного ВСУ.
t.me / Минобороны России