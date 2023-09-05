В ДНР сообщили, что ВСУ скопили много бронетехники под Угледаром и пытаются прорваться
Комбат Ходаковский: ВСУ бросили много бронетехники на прорыв у Новодонецкого
Украинские войска перешли в наступление на участке Новодонецкое – Новомайорское под Угледаром, сообщил командир батальона "Восток", замглавы ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник бросил в тот район много бронетехники на прорыв.
"Наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое. Предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники", — написал Ходаковский в телеграм-канале.
По словам комбата, этому предшествовали несколько дней артподготовки.
А в конце августа стало известно, что США призвали Киев бросить все силы на захват Мелитополя. В Вашингтоне считают, что одной из причин провала украинского контрнаступления является слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях.
Ранее Лайф писал, что российские снайперы разгромили огневую точку украинской армии в ДНР. С неё в течение долгого времени обстреливались позиции ВС РФ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo