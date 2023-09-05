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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 08:18
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В ДНР сообщили, что ВСУ скопили много бронетехники под Угледаром и пытаются прорваться

Комбат Ходаковский: ВСУ бросили много бронетехники на прорыв у Новодонецкого

Украинские войска перешли в наступление на участке Новодонецкое – Новомайорское под Угледаром, сообщил командир батальона "Восток", замглавы ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник бросил в тот район много бронетехники на прорыв.

"Наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое. Предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники", — написал Ходаковский в телеграм-канале.

По словам комбата, этому предшествовали несколько дней артподготовки.

А в конце августа стало известно, что США призвали Киев бросить все силы на захват Мелитополя. В Вашингтоне считают, что одной из причин провала украинского контрнаступления является слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях.

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Ранее Лайф писал, что российские снайперы разгромили огневую точку украинской армии в ДНР. С неё в течение долгого времени обстреливались позиции ВС РФ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
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