Антонов рассказал о заинтересованности американского бизнеса в российском рынке

Несмотря на прямое давление властей США и ангажированных СМИ, американский бизнес продолжает проявлять интерес к российскому рынку. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американские санкции и барьеры привели к обрушению двусторонних коммерческих связей, однако Вашингтон всячески старается снять с себя за это ответственность.

"К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков", — заявил Антонов.

Кроме этого, США начали "штамповать" списки компаний, которые хотят работать в России, считая их "злостными нарушителями". Но представители американского бизнеса вопреки оказываемому давлению продолжают сохранять интерес к российскому рынку.

"Со своей стороны остаёмся открытыми к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству", — подчеркнул дипломат.