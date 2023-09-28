Антонов рассказал о заинтересованности американского бизнеса в российском рынке
Посол Антонов: США штампуют списки из компаний, не желающих уходить из России
Несмотря на прямое давление властей США и ангажированных СМИ, американский бизнес продолжает проявлять интерес к российскому рынку. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, американские санкции и барьеры привели к обрушению двусторонних коммерческих связей, однако Вашингтон всячески старается снять с себя за это ответственность.
"К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков", — заявил Антонов.
Кроме этого, США начали "штамповать" списки компаний, которые хотят работать в России, считая их "злостными нарушителями". Но представители американского бизнеса вопреки оказываемому давлению продолжают сохранять интерес к российскому рынку.
"Со своей стороны остаёмся открытыми к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству", — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что сеть магазинов спортивных товаров Decathlon планирует вновь открыться в России уже 15 ноября. Торговые точки возобновят работу под новым названием ADS (All Do Sport).